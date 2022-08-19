Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 21:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Ömer Bars'ın kullandığı otomobil, Sümbüller Mahallesi'nde, Emin Dağdeviren idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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