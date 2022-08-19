Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobil refüje devrildi. Yaşanan kazada yaralanan ikisi çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mutlu Ç. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 70. kilometresinde bariyerlere çarparak refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtaki Dilber Ç., Perizat Ç, Kumsal Deren Ç., Tuana Defne Ç., Fahrettin Ç. ve Kerime Ç. yaralandı.
Yaralılardan 5'i Kırıkkale'deki hastanelere, biri de Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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