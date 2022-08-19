B.Ç. idaresindeki otomobil, otoyolun Ankara istikameti Sapakpınar mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıktı. Toprak yolda yaklaşık 100 metre ilerleyen araç, daha sonra devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Ö.Ç, 4 aylık olduğu öğrenilen bebek E.A, çocuklar Y.E. ve Ö.Ç. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ile eşi, itfaiye ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı çocuklardan birinin, ambulansa gidene kadar kaykayını elinden bırakmadığı görüldü.