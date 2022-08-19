Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Eskişehir'de parkta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'ndeki bir parkta, Hüseyin K. ile şüpheliler Birdal E., Hüseyin C., Adnan E. ve Serdar E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hüseyin K. bıçakla yaralandı.
Hüseyin K, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
7 şüpheli gözaltına alındı
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliler Birdal E, Hüseyin C, Adnan E, Serdar E. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen Alaattin T., Ali E. ve Bircan E'yi saklandıkları evlerde yakaladı.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Eskişehir
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