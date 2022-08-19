Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta öğrencileri taşıyan midibüs şarampole devrildi: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Kars'ta kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüs şarampole düştü. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Sarıkamış'tan, il merkezine piknikten dönen kuran kursu öğrencilerini taşıyan belediyeye ait Şener A. idaresindeki midibüs, ön lastiğinin patlaması sonucu Cumhuriyet köyü yakınlarında şarampole düştü.
Kazada yaralanan sürücü ve M.Y, S.K, Y.Y, C.K, ile A.R.D, sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kars Trafik Kazası
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