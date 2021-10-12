Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da huzur uygulamasında aranan 27 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gün içerisinde 3 etap halinde uygulama gerçekleştirdi.
Çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı. 6 kişi hakkında da yeni tip koronavirüs karantinasını ihlal ettiği için işlem yapıldı.
Denetlemelerde 16 araç trafikten men edildi. 279 araç sürücüsüne 126 bin 500 lira ceza kesildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Manisa
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