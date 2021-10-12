Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Akademi bünyesinde "One Lisan Bir Person" sloganıyla başlatılan programda alanında uzman eğitimcilerle yabancı dil dersleri veriliyor.

Talas Belediyesi Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane'de gerçekleşen dersler, cuma günü hariç haftanın 6 günü saat 18.00 ile 21.00 arasında devam edecek.

Kursiyerlerden Bilal Samur, bu kursun kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Başkan Yalçın'a buradan teşekkürlerimi iletiyorum böyle bir proje imza attığı için." ifadelerini kullandı.

Bir diğer kurs öğrencisi Çağla Yeşim Kaya da kurstan çok memnun olduğunu vurgulayarak, derslerin verimli geçtiğini kaydetti.