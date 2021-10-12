Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kızıldağ mevkisinde, iddiaya göre yağmurun ardından yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Etiketler: Muğla Orman Yangını
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