Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Fakültesi binasındaki Senato Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Topal, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Toplantıyı 2021-2022 yılı akademik yılı ve eğitimi öğretim faaliyetleri ile devam eden çalışmalar hakkında bilgi vermek için düzenlediğini anlatan Topal, şunları söyledi:

"Malumunuz kampüs ortamı, birden fazla birimin ve bu birimlerin öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin bir araya geldiği ve toplumdan gelen bireylerin de etkileşimde olduğu ortamlardır. Kampüslerde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra akademik araştırmalar, çeşitli hizmetler ve idari faaliyetler de yürütülmektedir. Dolayısıyla yükseköğretim kurumları tarafından salgınının kontrolünde sadece eğitim yönünden değil faaliyet alanlarına göre de risklerin tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması yoluna gittik. Bu meyanda gerek dersliklerin, kütüphane ve yemekhanelerinin planlanması gerekse salgın için riayet edilmesi mecburi kurallara uyulmasına yönelik tedbirleri aldık ve uyguluyoruz."

Günlük HES kontrollerinin yapıldığını dile getiren Topal, şöyle devam etti:

"Şu an itibarıyla bütün öğrencilerimizin ve personellerimizin HES kodu bizim bilgi sistemimizde mevcut. Günlük olarak Sağlık Bakanlığı olarak sabah öğle ve akşam güncellenen bu havuzdan hem öğrencilerimizin hem personelimizin Kovid-19 salgını kapsamında riskli olan olup olmadığını anlık olarak sorgulayabiliyoruz. Bugün itibarıyla 196 riskli diye nitelendirilen öğrenci ve 16 personelimiz var. Toplam 212 tane mevcudumuz var. Ders saatlerini 30 dakika olarak belirledik. Blok dersler olmayacak. Dersliklerin kapasitesi dikkate alınarak gerektiğinde öğrenciler iki gruba bölünecek. Gerekirse dönüşümlü yöntem uygulanacak. Bazı dersler uzaktan eğitim yoluyla uygulanacak."

Üniversitede 27 bin öğrencinin bulunduğunu anlatan Topal, "Üniversitemizde sadece ihtisaslaşma alanında değil TEKNOKENT ve Teknoloji Transfer Ofisi kapsamında da önemli çalışmalar gerçekleştirilmekte. Bilim ve teknoloji bir ülke refahının kaynağı ise bu kaynağı üreten kurumların başında bugün üniversiteler gelmektedir. Bilimsel araştırmaların ve teknolojinin bir yarışa döndüğü günümüz dünyasında ayakta kalmanın yegane yolu daha çok çalışmak ve üretmektir. Burada bize düşen en önemli vazife bilim insanlarının içinde huzurlu ve mutlu çalışacakları ve üretmeye teşvik edilecekleri bu muhit veya iklimi inşa etmek veya geliştirmektir." ifadelerini kullandı.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan, Prof. Dr. Ömer Küçük ve Prof. Dr. Kasım Yenigün de katıldı.