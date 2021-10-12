Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 18:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'daki üç taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek-İmar Mahallesi'ndeki 1326 metrekare yüzölçümlü taşınmaza en yüksek teklif, 1 milyon 430 bin lira ile İhsan Baştürk tarafından verildi.
Aynı mahalledeki 1040 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için de en yüksek teklif, 1 milyon 220 bin lira ile İhsan Baştürk'ten geldi.
Taşpınar-İmar Mahallesi'ndeki 1000 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi ise 3 milyon 300 bin lira ile Öztürk Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ verdi.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
Son Haberler
- 19:30
- 18:54
- 18:44
- 18:43
- 18:38
Sıradaki Haber
Talas Belediyesinin İngilizce kursları başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz