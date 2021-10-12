Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek-İmar Mahallesi'ndeki 1326 metrekare yüzölçümlü taşınmaza en yüksek teklif, 1 milyon 430 bin lira ile İhsan Baştürk tarafından verildi.

Aynı mahalledeki 1040 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için de en yüksek teklif, 1 milyon 220 bin lira ile İhsan Baştürk'ten geldi.

Taşpınar-İmar Mahallesi'ndeki 1000 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi ise 3 milyon 300 bin lira ile Öztürk Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ verdi.