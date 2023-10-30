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Güncel
İHA 30.10.2023 18:32

Manisa'da husumet cinayeti; 2 şüpheli yakalandı

MANİSA'da husumetli tarafından tabanca ile vurulan İbrahim Şenel, (40) hayatını kaybetti. Kaçan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Manisa'da husumet cinayeti; 2 şüpheli yakalandı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Akhisar İlçe Sağlık Müdürlüğü önünde meydana geldi. Pazarcı İbrahim Şenel ile husumetleri Z.G. ve R.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Şenel, tabancayla vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne, ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Şenel, öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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