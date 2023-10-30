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Güncel
DHA 30.10.2023 18:21

Ordu'daki kazada ölen 2 kadın düğünden dönüyormuş; alkollü sürücü tutuklandı

Ordu'da 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Saniye Sarıcı (85) ile Arifiye Gelen'in (68), yakınlarının düğünü sonrası döndükleri ortaya çıktı. 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü Tayfur D. (45) tutuklandı, diğer sürücü Metin A. (60) serbest bırakıldı.

Ordu'daki kazada ölen 2 kadın düğünden dönüyormuş; alkollü sürücü tutuklandı

Kaza, 28 Ekim'de Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi Soya Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Metin A., yönetimindeki otomobile, Giresun yönüne giden Tayfur D. kontrolündeki otomobil yandan çarptı. Kazada 2 sürücü ile Metin A.'nın otomobilindeki Saniye Sarıcı, Fatma Özden (59), Arifiye Gelen ve Hanım Altun (66) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saniye Sarıcı ile Arifiye Gelen, hayatını kaybetti.

Sarıcı ile Gelen'in cenazeleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi gasilhanesinden alınıp, memleketlerine götürüldü. Sarıcı'nın cenazesi Giresun'da, Gelen'in cenazesi ise Samsun'da toprağa verildi. Öte yandan Saniye Sarıcı ile Arifiye Gelen'in yakınlarının düğünü için Ordu'ya geldikleri ve dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.
Tedavileri tamamlanan 2 sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücü Tayfur D.'nin 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Tayfur D. tutuklandı, Metin A. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.  

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