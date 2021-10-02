Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde su sayacı ve elektrik kablosu çalarken yakalanan kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri son günlerde yoğunlaşan su sayacı ve kablo hırsızlıkları ihbarları üzerine çalışma başlattı.
Takip sonucu Ü.S'nin (35) su sayacı ve elektrik kablosu çaldığını tespit eden jandarma ekipleri, kaçmaya çalışan zanlıya dur ihtarında bulundu.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Yakalama esnasında JASAT Tim Kıdemli Jandarma Astsubay Çavuş Onur Sarıaslan da hafif şekilde yaralandı.
Daha önceki 6 hırsızlık olayından yakalanarak gözaltına alındığı belirlenen Ü.S'nin 17 ayrı suçtan da sabıkası bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Manisa Hırsızlık
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