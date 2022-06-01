Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Turgutlu, Akhisar, Salihli, Gölmarmara ilçelerini birbirine bağlayan kara yolları denetlendi.
Yerden polis ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği helikopterli denetimde 590 araç ve sürücü kontrol edildi.
Kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine uygulama noktalarında cezai işlem uygulandı.
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