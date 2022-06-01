Altındağ Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde okuma ve yazma kursunu başarıyla tamamlayan, yaşları 25 ile 78 arasında değişen 178 Altındağlı kadın, hayallerine kavuşmanın heyecanını yaşadı. Kursu tamamlayarak okuma yazma öğrenen kadınlara törenle sertifikaları verildi.

Altındağlı kadınları azimlerinden dolayı tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Burada çok büyük bir başarı öyküsü var. Belediyemizin açtığı kurslara gelerek okuma yazma öğrenen Altındağlı kadınlar hayatlarına yeni bir pencere açtı. Gösterdikleri bu azim ve kararlılık gençlerimize de örnek olmalı. Okuma yazma öğrenen Altındağlı kadınlarımızı tebrik ediyorum. Altındağ'da okuma yazma bilmeyen kimse kalmayana dek eğitim mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.