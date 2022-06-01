Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 1 Haziran 2022 güncel dolar kuru…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 16,39 seviyelerinden işlem görüyor
İstanbul serbest piyasada dolar 16,3930 liradan, euro 17,5510 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 16,3910 liradan alınan dolar 16,3930 liradan satılıyor. 17,5490 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 17,5510 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 16,3940 lira, euronun satış fiyatı ise 17,5630 lira olmuştu.
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