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Güncel
AA 16.05.2024 14:55

Manisa'da engelliler temsili askerlik yaptı

Manisa'da Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan engelliler, askerlik yemini etti.

Manisa'da engelliler temsili askerlik yaptı
[Fotograf: AA]

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda, askerlik eğitimi alan 43 engelli için tören düzenlendi.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli jandarma erler, ant içti.

Törende duygusal anlar yaşandı

Manisa'da engelliler temsili askerlik yaptı

Manisa Valisi Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ile İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, engelli askerlere künyeleri ve terhis belgelerini teslim etti.

Engelliler Haftası'na özel düzenlenen tören geçişinin ardından çocuklarıyla buluşan aileler, duygusal anlar yaşadı.

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