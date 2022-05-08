Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 08:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
54 yaşındaki N.D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Hatıplar Mahallesi Ova mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü N.D.olay yerinde hayatını kaybetti.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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