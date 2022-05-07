Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2'si bebek 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf AA]
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2'si bebek, 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de A.Ü. idaresindeki 55 EY 997 plaka otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile 16 aylık Y.S.A ve 6 aylık Z.A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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