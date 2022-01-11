Tütenli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ormanlık alandan eve gitmek için seyir halinde olan Mustafa Yılmaz'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.