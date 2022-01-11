Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 04:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, seyir halindeki traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden 64 yaşındaki Mustafa Yılmaz, traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Tütenli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ormanlık alandan eve gitmek için seyir halinde olan Mustafa Yılmaz'ın kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Etiketler: Manisa
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