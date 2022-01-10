Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Ş.Ş'nin Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin Bodrum Otogarı'nda olduğunu belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 kilo 465 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu
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