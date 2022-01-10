Sultan Bin Tarık, 70'i yabancı uyruklu olmak üzere çeşitli davalardan hüküm giymiş 229 mahkum için af çıkardı.

Söz konusu af, Sultan Bin Tarık'ın göreve başlamasının 2'nci yıl dönümü münasebetiyle ilan edildi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Sultan Kabus bin Said'in ölümünün ardından 11 Ocak 2020'de göreve başlamıştı.