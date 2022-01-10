Ramazan, belediyenin sosyal tesislerindeki etkinlikte, gazetecilere kente yapılan ve yapılacak altyapı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kilis'e tamamı hibe olarak 500 milyon lira kazandırıldığını aktaran Ramazan, şunları kaydetti:

"Hem ilimiz hem ülkemiz için ciddi bir kaynak olarak karşımıza çıkan bu projelerin tamamlanması ile ilimizin alt yapı sorunu önümüzdeki yaklaşık 50 yıl için kesin bir çözüme kavuşmuş olacaktır. Belediyemiz kaynaklarından bir tek kuruş çıkmadan gerçekleşecek olan bu yatırımı ve bu kaynağı en verimli şekilde kullanmak için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz."