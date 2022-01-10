Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis Belediye Başkanı Ramazan gazetecilerle buluştu
[Fotoğraf: AA]
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Ramazan, belediyenin sosyal tesislerindeki etkinlikte, gazetecilere kente yapılan ve yapılacak altyapı çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kilis'e tamamı hibe olarak 500 milyon lira kazandırıldığını aktaran Ramazan, şunları kaydetti:
"Hem ilimiz hem ülkemiz için ciddi bir kaynak olarak karşımıza çıkan bu projelerin tamamlanması ile ilimizin alt yapı sorunu önümüzdeki yaklaşık 50 yıl için kesin bir çözüme kavuşmuş olacaktır. Belediyemiz kaynaklarından bir tek kuruş çıkmadan gerçekleşecek olan bu yatırımı ve bu kaynağı en verimli şekilde kullanmak için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz."
Etiketler: Kilis
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