Vali Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki tırı ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Aydoğdu, öğrencilerin bu yaşlarda trafikte yapmaları, uymaları ve dikkat etmeleri gereken kuralları en iyi şekilde öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Mobil trafik eğitim tırında ekipler, öğrencilere, trafik ışıkları, emniyet kemeri, yaya geçitlerini ve okul geçitlerini kullanma gibi kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.