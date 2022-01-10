Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gemlik'te kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Bursa'da alınan bilgiye göre, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen A.K. ile O.S, Orhangazi Caddesi'nde karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.S. bıçakla bacağından, A.K. ise darp sonucu başından yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Etiketler: Bursa
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