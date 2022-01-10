Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kemer'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Şüpheli E.Y. ve İ.Ö.'nün ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine ekipler operasyon düzenledi.
Göynük mahallesinde evde yapılan aramada 10 gram sentetik uyuşturucu ve içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.
Etiketler: Antalya Uyuşturucu
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