Dağcılar, Iğdır ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince düzenlenen etkinliğe katılmak için Tuzluca ilçesinde bir araya geldi.

Buradan Tekelti Dağı'na tırmanışa geçen ve yaklaşık 4 saatlik zorlu teknik ve buz tırmanışının ardından zirveye ulaşan dağcılar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Dağcılar, zirvede Türk Bayrağı ve "Sarıkamış Şehitlerini Rahmet ve Minnetle Anıyoruz" yazılı pankart açarak Sarıkamış şehitlerini 107. yılında andı.

ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Kars Şubesi Başkanı Alpay Korkmaz, AA muhabirine, tırmanışın, Sarıkamış şehitlerini yad etmek ve onların fedakarlıklarını gelecek nesillere aktarmak maksadıyla yapıldığını söyledi.

Sarıkamış şehitlerinin her alanda anılması ve duyurulması gerektiğini belirten Korkmaz, "Biz de Karslı ve Iğdırlı dağcılar olarak şehitlerimiz anısına teknik ve zorlu tırmanış gerektiren ve birçok dağcının çıkarken zorluk çektiği, Doğu'nun K2'si olarak bilinen Tekelti Dağı'na çıktık. Ocak ayı içerisinde şehitlerimizi anma kapsamında yine tırmanışlarımız olacak. Burada, zirvede şehitlerimizi anarken tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz." dedi.

Tekelti Dağı'nın eteklerinde bulunan Akoluk Köyü Muhtarı Taşkın Atam ise söz konusu dağa her dönem dağcıların zirve yapmak için geldiğini ifade ederek, "Bugünkü tırmanışın çok büyük anlamı var. Sarıkamış şehitleri için yapılan bu anma tırmanışı köyüm adına beni gururlandırdı. Buradan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Etkinliği tamamlayan dağcılar, daha sonra dağın eteklerine doğru iniş yaptı.