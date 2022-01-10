Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da servis minibüsü polis otosuna çarptı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sivil polis otosuna servis minibüsünün çarpması sonucu 2 polis hafif şekilde yaralandı.
H.K. idaresindeki servis minibüsü, Namık Kemal Bulvarı'ndan Ergin Sokak yönüne dönüş yapmak isteyen Z.E. yönetimindeki sivil polis otosuna çarptı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polis memurları Z.E. ve G.S. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayı yara almadan atlatan servis minibüsünün sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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