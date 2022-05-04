Göktaşlı Mahallesi'nde yaşayan H.A. boşanma aşamasında olduğu 40 yaşındaki eşi F.A. ile tartıştı.

Komşularının haber vermesiyle 18 yaşındaki oğlu Y.A. ve yeğeni 20 yaşındaki Ö.H. eve geldi. Bu sırada çıkan arbede de H.A. oğlu ve yeğenini bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, H.A'yı gözaltına aldı, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçağa el konuldu.