Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bayramda yaşlıları unutmadı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, 60 yaş üzeri vatandaşları ve hastaları ziyaret ederek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, sosyal belediyecilik gereği en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını anlatarak, bayramda yaşlıları yalnız bırakmamak için onlara ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Akyıldız, "Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan yaşlı birimi olarak Diyarbakır'da yalnız yaşayan, kimsesi olmayan yaşlıların hepsini tespit etmiş bulunmaktayız. Bütün eksiklerini tamamlıyor, ayda bir evlerine gidip temizliklerini yapıyoruz. Bayram şekeri, 300 liralık alışveriş kartı ve hijyen paketlerini teslim ettik. Bayramdan sonra da bütün yaşlılarımızı dolaşacağız, hayır dualarını alacağız" dedi.
Etiketler: Diyarbakır Ramazan Bayramı
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