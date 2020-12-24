Derbent Mahallesi Gümüş Sokağı'ndaki evde Bayram Özkara (88), sobayı yakmaya çalıştığı sırada alevler kontrolden çıktı.

Kısa sürede eve yayılan yangın nedeniyle yaralanan Özkara, dışarıya çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında evde bulunan yatağa bağımlı hasta Necmiye Özkara (81), hayatını kaybetti.

Elinde ve yüzünde yanıklar oluşan Bayram Özkara'ya ise sağlık ekibi olay yerinde müdahale etti.

Söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.