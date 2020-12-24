15 Temmuz Demokrasi Parkı'ndaki Gençlik Kitap Evi'nde ders çalışıp kitap okuyan bir grup genç, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralları ve kitap okuma konusunda farkındalık yaratmaya karar verdi.

Bu amaçla kitap evinin önündeki parkta yaptıkları kardan adama maske takan ve önüne kitap bırakan gençler, kardan adamın etrafında sosyal mesafe kurallarına uyarak kitap okudu.

Çevredeki vatandaşlar da kardan adamın ve etkinliği düzenleyen gençlerin fotoğrafını çekti.

Kitap evinin koordinatörü Cevher Şahan, Evrensel Hafızlar Derneği bünyesinde açılan kafeye gelerek ders çalışan gönüllü gençlerle maske takmanın ve kitap okumanın önemine dikkati çekmek için kardan adam yapıkların söyledi.

Kardan adamın kısa sürede ilgi odağı olduğunu belirten Şahan, vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.