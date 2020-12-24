İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunda kapanan köy yollarını açmak için yoğun mesai harcadı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş'ta etkili olan kar yağışı ulaşıma kapanan 151 köy yolundan 143'ünü açtıklarını söyledi.

Muş merkezde 2, Bulanık ilçesinde ise 6 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğunu ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapalı köy yollarında çalışmalarını devam ettiğini kaydetti.

Üçevler köy yolunda çalışmaları inceleyen Ekip Şefi Nazım Diner de "Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarımız ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde yaklaşık bir metre kar var. İnşallah akşama kadar hepsini açmış oluruz. "dedi.