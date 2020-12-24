Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSB: Ege Denizi'nde 'Denizaltı Savunma Roket Atışı' başarılı şekilde icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde "Denizaltı Savunma Roket Atışı"nın başarılı şekilde icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bodrum Korveti'nin, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nde 22 Aralık'ta "Denizaltı Savunma Roket Atışı" icra ettiği belirtildi.
Paylaşımda, atışın başarılı bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi.
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