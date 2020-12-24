ÖSYM'den yapılan açıklamada "22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

2020 KPSS Ortaöğretim sonuç sorgulama

Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Aralık 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin sonuç sayfasından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

2020 KPSS Ortaöğretim sonuçları için tıklayınız.