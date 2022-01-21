Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 01:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da bekçiler, şehitler anısına pilav dağıttı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’da çarşı ve mahalle bekçileri, şehit bekçiler anısına tavuklu pilav dağıttı.
Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 60 bekçi, aralarında topladıkları parayla, Hafsa Sultan Mahallesi Bahtiyar Tosunbaş Bulvarı üzerinde bulanan Hatice Görgülü Ortaokulu önünde vatandaşlara pilav ikram etti.
Şehit bekçiler anısına düzenlenen etkinliğe Yunusemre İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Kuzu ile birim amirleri de katıldı.
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