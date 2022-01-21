Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Aydın merkezli Antalya, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 58 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 57'si, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Söke Ticaret Borsası Başkanı N.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Söke ilçesinde faaliyette olan bazı fabrikalarda zeytinyağı sıkımında üreticiye bildirilen rakam ile faturaya yansıyan rakam arasında fark olduğu ihbarı üzerine, Aydın'ın yanı sıra Antalya, İzmir ve İstanbul'da dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında Söke Ticaret Borsası Başkanı N.S'nin de bulunduğu 58 zanlı gözaltına alınmıştı.