Belediyeden yapılan açıklamaya göre Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yoğun kar yağışı uyarısında bulunmasının ardından ekipler karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

Afet Koordinasyon Merkezi koordinesinde kent merkezi ve ilçelerdeki olumsuzluklara müdahale etmek üzere hazır tutulacak yaklaşık 400 araç ve binin üzerinde personel, 24 saat esasıyla görev yapacak.

Öte yandan zorlu kış şartlarında maddi durumunun yetersizliği nedeniyle konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşların 444 40 10 numaralı hattaki Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkililerinden yardım isteyebileceği de belirtildi.