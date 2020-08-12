Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da 732 kök kenevir ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 732 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Soma İlçe Jandarma Cenkyeri Karakol Karakol Komutanlığı ekipleri, Avdan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arazi taraması gerçekleştirdi.
Ekipler, ormanlık alan içerisinde boyları 150 santimetreye kadar ulaşan kenevir bitkileri tespit etti.
Yapılan aramalarda 732 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.
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