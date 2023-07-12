Manisa’da 148 kök kenevir ele geçirildi

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.E.’nin ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisiyle harekete geçti.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli E.E.’nin ikamet ve eklentileri ile ormanlık alanda yapılan aramada 88 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan Akhisar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kenevir ve fişek ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin şüpheliler M.A. ve İ.Ş.’nin ikametlerinde yaptığı aramada 60 kök kenevir bitkisi ile 88 adet 7.62 mm çapında piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.