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Güncel
AA 12.07.2023 10:39

Bayburt'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Bayburt'un Arpalı beldesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavda başarılı olan ve okullarında dönem içerisinde başarı ve davranışlarıyla ön plana çıkan öğrenciler ödüllendirildi.

Bayburt'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Arpalı Belediyesince, başarılı öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, öğrencilerin başarısı dolayısıyla gurur duyduklarını belirterek, bu başarının devamının geleceğine inandığını bildirdi.

Öğrencileri ve aileleri tebrik eden Polattimur, "Sevgili öğrencilerimiz, bundan sonra da her açıdan donanımlı olarak kendinizi en iyi şekilde yetiştirme gayretinde olun." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve okul müdürlerinin de hazır bulunduğu törende öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

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