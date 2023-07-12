Amasya’da otomobil takla atarak karşı şeride geçti

Kaza, Dutluk köyü kavşağında meydana geldi.

Amasya istikametinden Taşova yönüne giden Ünal Ö.'nün (51) kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti. Otomobil yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişiden 88 yaşındaki Halit Ö. yaralandı. Yaralı, ambulansla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Amasya Sabuncuoğlu Şereffeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.