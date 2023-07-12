Bartın'da selin ardından hasar tespit çalışması yapılıyor

İki gün önce etkili olan sağanak nedeniyle çeşitli imalat, atölye, üretim işletmelerinin bulunduğu Gecen köyü mevkisindeki Atılım Sanayi Sitesi'nde iş yeri sahipleri ile çalışanlar temizliğe başladı.

Balçık altında kalan ve yaklaşık 200 iş yerinin bulunduğu sanayi sitesi ile kafeterya, lokanta gibi bazı iş yerlerinde çalışmalar sürüyor.

Sanayi sitesinde büfe ve kafeterya işletmecisi Hüseyin Uğur, selin yaşandığı gün 20 dakika içinde derenin taşması sonucu sanayi sitesinin ve iş yerinin su altında kaldığını söyledi.

Selin ardından temizlik çalışmalarına başladıklarını ifade eden Uğur, "Zarar gören ürünlerimizi tespit ediyoruz. Şu an yapacak bir şeyimiz yok. Temizliğimizi yapıp işletmemizi devam ettirmeye çalışacağız." dedi.

Ayakkabı imalatçısı Hasan Genç de derenin taşmasının ardından 15 dakika içinde sanayi sitesinin su altında kaldığını ve kendi işletmesinde de su seviyesinin 1 buçuk metreyi aştığını anlattı.

Zararı henüz tespit edemediklerini dile getiren Genç, "Hala olayın şokundayız. Yaklaşık 5-10 milyon lira zararımız vardır. Sel günü buradaydım ve hemen burayı terk etmek zorunda kaldık. Burada dursaydık mahsur kalacaktık. Çok arkadaşımız mahsur kaldı ve helikopterle kurtarıldı. O an gözümüz hiçbir şey görmeden çıktık gittik, gitmesek canımızdan olacağız." diye konuştu.

Öte yandan, il genelinde selde zarar gören ev ve iş yerleri ile tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yürütülüyor.