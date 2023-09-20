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Güncel
AA 20.09.2023 22:30

Manisa'da 10 kamyonet dolusu kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirildi

Manisa'da iş yerleri ve depolara yapılan baskında 10 kamyoneti dolduracak miktarda kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Manisa'da 10 kamyonet dolusu kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte Ege Mahallesi'ndeki 2 iş yeri ve 3 depoya eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 21 milyon 101 bin 800 boş makaron, 52 bin 800 tütün doldurulmuş makaron, 2 bin 500 kilogram kaçak tütün, bin 750 kilogram nargile tütünü, 300 bin sigara sarma kağıdı, 176 paket kaçak sigara, 135 elektronik sigara likidi, 900 sahte bandrol, 110 elektrikli sigara sarma makinesi, 3 adet ticari sigara sarma makinesi, 3 adet ticari sigara sarma makinelerine ait kompresör ve bin 750 kaçak puro ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler, 10 kamyonete yüklenerek Manisa İl Jandarma Komutanlığında muhafaza altına alındı, M.Ç. ve K.Ç. gözaltına alındı.

Öte yandan Manisa'da tek operasyonda en yüksek kaçak tütün ürünü yakalamasının yapıldığı da kaydedildi.

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