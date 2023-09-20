Niğde'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanma suçunu işleyenlere yönelik çalışma yaptı.

14 ekip ve 59 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu arama köpekleriyle yapılan aramalarda, çeşitli miktarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 21 fişek, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü serbest bırakıldı.