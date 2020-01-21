Güncel
Manavgat'ta hastanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü21 Ocak 2020 Salı 13:13 - Son Güncelleme
Manavgat ilçesinde özel bir hastanenin bilgi işlem odasında çıkan yangın hasara yol açtı.
[Fotoğraf: AA]
Side Mahallesi'ndeki hastanenin bilgi işlem odasında klima kablolarının tutuşması sonucu yangın çıktı.
Hastane personelinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastanede yatarak tedavi gören bazı hastalar dumandan etkilenmeyen diğer katlara taşındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, bilgi işlem odasında hasara neden oldu.
Kaynak: AA