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Zonguldak'ta silahlı kavga: 1 yaralı21 Ocak 2020 Salı 13:11 - Son Güncelleme
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Gülüç beldesindeki bir petrol istasyonunda Ogün B. (24) ile F.Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.Ö, yanında bulunan tabanca ile Ogün B'yi boynundan yaraladı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ogün B, ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Polis ekiplerince şüpheli F.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA