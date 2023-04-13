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Güncel
İHA 13.04.2023 10:59

Manavgat’ta 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Manavgat’ta 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı
[Fotograf: İHA]

Yangın, Kasaplar Mahallesi 8527 sokakta 3 katlı binanın çatısındaki bacada çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler ve polis sevk edildi.

Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangın tüpüyle yangını büyümeden söndürdü. Ekipler ayrıca, baca ve çevresinde yeni bir yangın çıkmaması için soğutma çalışması yaptı.

Yangının, bacanın temizlik ve bakımı yapılmaması nedeniyle çıktığını söyleyen itfaiye görevlileri, 2-3 gün önce yolun karşısındaki evde de bacadan dolayı yangın çıktığına dikkat çekerek, vatandaşları bacalarını temizletmeleri konusunda uyardı.

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