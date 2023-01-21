Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manav takdir belgesi alan öğrencilere meyve dağıttı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir manav, takdir belgesi alan öğrencilere meyve hediye etti.
İlçenin Sakarya Mahallesi'nde manav dükkanı bulunan Yaşar Ahmet Demirel, takdir belgesiyle yanına gelen çocuklara meyve dağıttı.
Demirel, karne günü olması dolayısıyla aklına bu fikrin geldiğini, gün boyunca 60 çocuğa 100 kilograma yakın portakal ve elma hediye ettiğini söyledi. Demirel, "Meyveleri alan çocukların mutluluklarını görmek bana yetti. Manavcının da karne hediyesi başka ne olabilirdi ki?" dedi.
Etiketler: Ordu
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