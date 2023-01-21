İlçenin Sakarya Mahallesi'nde manav dükkanı bulunan Yaşar Ahmet Demirel, takdir belgesiyle yanına gelen çocuklara meyve dağıttı.



Demirel, karne günü olması dolayısıyla aklına bu fikrin geldiğini, gün boyunca 60 çocuğa 100 kilograma yakın portakal ve elma hediye ettiğini söyledi. Demirel, "Meyveleri alan çocukların mutluluklarını görmek bana yetti. Manavcının da karne hediyesi başka ne olabilirdi ki?" dedi.