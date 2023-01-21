Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil şarampole devrildi: 2 kişi ağır yaralandı
Manisa'nın Soma ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Ramazan Y.'ın kullandığı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi geçişinde kontrolden çıkarak Döşeme Deresi mevkiinde yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.
İhbar üzerinde kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan kontrolde hurdaya dönen otomobildeki sürücü Ramazan Y. ile Güray E.'in yaralandığı belirlendi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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